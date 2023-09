Irruzione in via Garibaldi, forzato portone dell’assessorato al Personale: si indaga

Si cerca di capire chi possa aver commesso l'irruzione all'interno dell'assessorato al Personale.

Ignoti hanno forzato il portone d’ingresso dell’assessorato al Personale di via Garibaldi a Palermo, facendo accesso agli uffici.

A essersi accorti dell’accaduto sarebbero stati gli stessi dipendenti dell’assessorato, i quali avrebbero trovato il portone aperto. Una denuncia è stata presentata alla Polizia per riuscire a fare luce sull’accaduto.

Accertamenti in corso

Sono in corso delle verifiche per comprendere se gli autori dell’irruzione possano aver portato via o meno documenti importanti presenti all’interno degli uffici dell’assessorato al Personale di via Garibaldi.

Di particolare importanza potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Già negli scorsi mesi ignoti avevano preso di mira l’assessorato di via Garibaldi.