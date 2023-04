In ospedale con vertigini e tremori: malore a scuola per 59 bambini e una prof

E' mistero in una scuola della bassa Sassonia in Germania: indagini in corso da parte della polizia per fare luce sull'accaduto

E’ mistero in Germania, dove, in una palestra di una scuola, 59 bambini e un’insegnante hanno accusato all’improvviso dei malori durante le lezioni. Il fatto a Pirna, in Sassonia. Si sospetta che la causa sia una sostanza chimica presente nella struttura, forse un detergente.

Ambulanze a scuola

A sentirsi poco bene, uno dopo l’altro sono stati per primi gli alunni, dei quali almeno 12 sono stati portati in ospedale. Gli altri invece hanno dovuto ricorrere alle cure sul posto di diverse ambulanze. Lo riporta Bild. I sintomi sarebbero stati vertigini, nausea, intorpidimento degli arti, tremori.