Schifani e l’Osservatorio astronomico delle Madonie: “Occasione che non vogliamo perdere”

La Regione risponde alle polemiche e ribadisce di voler trovare al più presto una soluzione per realizzare l'Osservatorio.

“La Regione Siciliana ribadisce la propria volontà di autorizzare l’installazione del telescopio “Flyeye” dell’Agenzia spaziale europea sul Monte Mufàra, nelle Madonie, con la contestuale realizzazione di un Osservatorio astronomico“.

Lo dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani, rilasciando anche alcune informazioni sugli interventi previsti per l’importante sito culturale siciliano.

Osservatorio astronomico nelle Madonie, “Grande opportunità”

“Un’occasione di grande visibilità a livello mondiale per la nostra Isola che non intendiamo assolutamente perdere. Proprio per questo motivo, stiamo lavorando per trovare la soluzione idonea. La nuova costruzione, infatti, ricade nella zona A del Parco a oltre 1850 metri di altezza, dove vige un divieto di inedificabilità assoluta, prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio“, dichiara il governatore siciliano.

“Per superare questi vincoli – conclude – il Governo regionale ha proposto, durante l’esame della Finanziaria, un’apposita norma la cui approvazione, da parte dell’Ars in maniera diversa dalla sua originaria formulazione, però, non ha consentito di derogare alle disposizioni vigenti. Stiamo già procedendo a perfezionare il provvedimento e nel contempo abbiamo avviato anche un’interlocuzione con il ministero dei Beni culturali, competente per materia. Proprio più di un mese fa, avevo rassicurato in tal senso il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia, sull’intendimento della Regione a trovare la soluzione. Le polemiche di questi giorni, da parte di qualcuno sono, quindi, assolutamente fuori luogo e strumentali”.