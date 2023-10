Ottobrata con caldo africano sull’Italia, fino a quando?

Le previsioni indicano il persistere del caldo africano con temperature 8 gradi superiori alla media del periodo

L’anticiclone africano Apollo, la tripla A che sta portando il caldo fuori stagione da record, potrebbe restare sull’Italia almeno fino al 13-14 ottobre, ma con discrete probabilità di continuare a dominare il tempo sul nostro Paese anche oltre questa data.

L’anticiclone subirà una leggera flessione verso Sud

La figura anticiclonica Apollo, nei prossimi 10 giorni, sarà infatti pienamente distesa sul Mediterraneo centro-occidentale, subirà una leggera flessione verso Sud nelle prossime ore e poi riscoppierà prepotente su quasi tutta l’Europa con un moto verso latitudini più alte, verso Nord: domenica 8 ottobre è prevista l’espansione dell’alta pressione fino alle Isole Britanniche e parte della Scandinavia. Domenica 8 ottobre avremo 12 gradi in più del normale a Londra: sono attesi 26 gradi per almeno 4 giorni sotto Buckingham Palace.

Nelle prossime ore torneranno all’improvviso nuvole e rovesci

Nelle prossime ore torneranno all’improvviso nuvole e rovesci, un po’ di vento di Bora e un calo termico significativo nella giornata di oggi. Ma sarà solo un’illusione, saranno piogge ingannevoli. Sono infatti previsti dei rovesci sul Triveneto, in particolare a ridosso dei rilievi, con un po’ di Bora sull’Alto Adriatico e qualche addensamento anche su Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Su queste zone si avvertirà anche un temporaneo calo delle temperature. Ma essendo solo piogge ingannevoli, avremo subito da domani giovedì 5 ottobre il ritorno alla ‘anomala normalità’ (ossimoro meteo) degli ultimi giorni: caldo africano su tutto il Paese con un nuovo picco eccezionale durante il weekend.

Al Sud nel weekend avremo qualche nuvola

Tra il 7 e l’8 ottobre infatti la tripla A, Anticiclone Africano Apollo, tornerà ancora più forte e mostruosa su gran parte del Continente: abbiamo detto che raggiungerà il Regno Unito, la Scandinavia, e sarà ovviamente ancora più intensa su Francia, Spagna, regioni alpine e coprirà decisamente anche il Centro-Nord Italia. Al Sud nel weekend avremo anche qualche timida ed isolata nuvoletta con massime meno ‘eccezionali’ rispetto al Centro-Nord. Ma comunque toccheremo i 30-32 gradi su tutto lo Stivale: questi valori per il weekend 7-8 ottobre rappresenteranno un caldo africano anomalo, anzi super-anomalo. Per tornare, o meglio per iniziare a vivere l’Autunno, dovremo aspettare almeno metà mese.