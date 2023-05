Inizio giugno con allerta meteo in Sicilia, nuovi rovesci e temporali: le previsioni

Temperature alte ma ancora maltempo in Sicilia: ecco come sarà la giornata dell'1 giugno secondo le previsioni.

L’1 giugno inizia, purtroppo, con una nuova allerta meteo gialla in Sicilia per maltempo: piogge, temporali e instabilità caratterizzeranno la giornata e il ponte del 2 giugno un po’ in tutta l’Isola.

Nel settore occidentale, in particolare in provincia di Palermo, l’ondata di maltempo ha già provocato dei danni. La situazione più critica a Carini, dove l’esondazione di due fiumi e diversi allagamenti hanno generato preoccupazione nei residenti ma anche nei soccorritori. Protezione civile, Anas, vigili del fuoco e non solo sono già in azione per aiutare le persone colpite dai disagi alla viabilità.

Ecco le previsioni meteo per la giornata di domani, 1 giugno 2023, in Sicilia.

Allerta gialla in Sicilia, previsioni meteo 1 giugno 2023

Secondo quanto dichiarato nell’ultimo bollettino del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana, per la giornata dell’1 giugno sarà in vigore in tutto il territorio isolano l’allerta gialla. L’estate sembra ancora lontana, quindi. Una brutta notizia per chi sperava di godersi il primo bagno al mare in occasione del vicino ponte del 2 giugno. Nelle prossime ore, infatti, si attendono nuovi rovesci e temporali in varie aree dell’isola, soprattutto nel settore occidentale. Poco sole, poche nuvole e piogge sparse nelle zone più “fortunate”.

Le temperature, secondo le previsioni meteo, saranno nella media stagionale o poco superiori, con picchi di 24-25 gradi ad Agrigento, Catania e Siracusa, le città più calde. I venti saranno prevalentemente deboli o moderati.

Immagine di repertorio