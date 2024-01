Minori in difficoltà, a Palagonia convegno su “La comunità educativa e relazionale”

Il convegno sabato 27 gennaio prossimo alle ore 10,30 nei locali de “La Rotonda” in via Palermo n.180

“La comunità educativa e relazionale rappresenta una seconda famiglia sana, accogliente come un grembo materno” è il tema del convegno su cui si svilupperà un ampio dibattito fra specialisti del settore e numerosi addetti ai lavori e che avrà luogo a Palagonia sabato 27 gennaio prossimo alle ore 10,30 nei locali de “La Rotonda” in via Palermo n.180. Promotrice dell’iniziativa “Il Giovane Anchise” associazione operativa da un quarto di secolo nel settore della tutela dei minori in difficoltà.

Da 25 anni al servizio della Regione Siciliana

“La qualità delle relazioni interpersonali fa ragazzi ed educatori e tra ragazzi in seno alla comunità educativa – spiega Santo Zampino di Catenanuova – consentono di riprendere e ricostruire, là dove si erano interrotti o mancanti, le tappe evolutive primarie e i rinforzi affettivi-cognitivi di base, di riparare ferite narcisistiche intrapsichiche laceranti. L’Associazione Il giovane Anchise – prosegue Zampino – da 25 anni è al servizio della Regione Siciliana negli ambiti della tutela dei minori in difficoltà, volto alla realizzazione di attività e progetti finalizzati all’eliminazione delle forme di esclusione sociale, segregazione, superamento degli ospedali psichiatrici, istituti per minori o disabili, e di emarginazione sociale con azioni di domiciliarità delle prestazioni e iniziative di animazione sociale”.

Come un grembo materno

“La comunità – sottolineano D’Avola e Vasta – costituisce una seconda famiglia sana, accogliente come un grembo materno. L’organizzazione comunitaria intesa come spazio di vita terapeutico costituisce l’ambiente dove i ragazzi vengono accolti e diventano protagonisti di progetti educativi individualizzati distinti per fasce d’età”.

Dopo i saluti della referente Aljbina D’Avola e della coordinatrice d’equipe Loredana Vasta, responsabili dell’associazione, seguiranno gli interventi dell’assessore regionale alla Famiglia e lavoro Nuccia Albano, dell’assessore regionale alle Autonomie locali e funzione pubblica Andrea Messina, del dott. Michele Cappadonna (presidente regionale AGCI Palermo), del dott. Nino Grasso (promotore delle prime comunità alloggio in Sicilia ed esperto in problematiche giovanili), della dott. Rossana Bella (rappresentante di comunità del distretto Socio Sanitario D20), del dott. Antonio Montemagn (rappresentante di comunità del Calatino e del coordinamento Regionale delle Comunità) e del dott. Santo Zampino, Commissario Regionale Enti Locali.