Palermo, aggrediti tre turisti danesi in centro: indagini in corso

Potrebbe rivelarsi decisiva la revisione delle telecamere di sorveglianza che si trovano in zona per ricostruire quanto accaduto

Notte di paura a Palermo, dove – lungo via Venezia – tre turisti provenienti dalla Danimarca sono stati prima picchiati e poi derubati. Secondo una prima ricostruzione, i tre danesi avevano trascorso la serata nel centro storico della città, prima di essere stati raggiunti da alcuni giovani. A quel punto, è scattata l’aggressione e la violenta rapina ai danni dei tre in seguito.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Palermo, aggrediti tre turisti in centro: indagini in corso

Dalle prime ricostruzioni e dalle testimonianze delle vittime, risultano essere stati sottratti dei portafogli, soldi e cellulari. Soccorsi dai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri e hanno già avviato tutte le indagini del caso per tentare di ricostruire al meglio quanto accaduto. In tal senso, potrebbe rivelarsi decisiva la revisione delle telecamere di sorveglianza che si trovano in zona.