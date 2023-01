Palermo: al Parco Uditore vietato l’utilizzo di coriandoli e spray, la direzione: “Vigileremo”

"In caso di mancato rispetto del divieto - spiegano - , ci troveremo costretti a sospendere temporaneamente la pubblica fruizione"

Viali del Parco Uditore colmi di coriandoli, stelle filanti e residui di bombolette spray. Una immagine che si ripete ogni anno, in concomitanza soprattutto con il Carnevale, e che ha spinto la direzione della struttura palermitana a correre ai ripari.

La dirigenza del Parco: “Operatori vigileranno all’ingresso”

“A partire da quest’anno al Parco Uditore sarà assolutamente vietato introdurre ed utilizzare coriandoli, srtelle filanti e bombolette spray”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Parco. I nostri operatori all’ingresso vigileranno affinchè venga rispettato il divieto. In caso di mancato rispetto di tale divieto, ci troveremo costretti a sospendere temporaneamente la pubblica fruizione del parco per preservarne il decoro e la pulizia. Siamo certi di poter contare sulla vostra collaborazione – l’appello della direzione – . Cari genitori non metteteci in difficoltà e diffondete il messaggio. Grazie”.