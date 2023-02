Palermo, al via bando per trasporto disabili: risorse per 2,4 milioni

"Diamo certezza, continuità e solidità ad un servizio fondamentale per le persone con disabilità", ha detto il sindaco Lagalla

Due milioni e 400mila euro per garantire, per 24 mesi, il trasporto degli alunni disabili e dei pazienti che frequentano centri di riabilitazione. Il Comune di Palermo ha pubblicato in queste ore il bando per affidare il servizio con procedura di evidenza pubblica. Le risorse sono a valere sul Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione.

Il sindaco Lagalla: “Servizio fondamentale per le persone con disabilità”

“L’attenzione ai temi dell’inclusione e della mobilità per i soggetti fragili è certamente una priorità per l’amministrazione comunale – sottolineano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Attività sociali Rosi Pennino – Attraverso la messa in campo di questo bando, diamo certezza, continuità e solidità ad un servizio fondamentale per le persone con disabilità. Spostarsi agevolmente, senza dover gravare sulle famiglie o senza dover impiegare risorse personali, e raggiungere i luoghi della crescita, della formazione e delle terapie, è prima di tutto un fatto di civiltà al quale la città di Palermo, con tutte le proprie energie, aderisce e lavora senza risparmiarsi”.