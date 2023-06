Palermo, al via la 14esima edizione di “Una Marina di libri”

Filo conduttore di questa edizione è “il fascino dell’eresia”.

Torna a Palermo, giovedì 8 giugno 14esima edizione di Una Marina di Libri, il festival dell’editoria indipendente che si svolgerà a Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola, 18) a Palermo. L’appuntamento, che vedrà la sua giornata conclusiva domenica 11, sarà guidato, per la terza volta di fila dal giornalista e scrittore Gaetano Savatteri.

Filo conduttore di questa edizione, che ospita 75 editori, 7 palchi e oltre 200 appuntamenti, è “il fascino dell’eresia”, tema ripreso dal manifesto 2023 firmato da Max Serradifalco (Meta Land Art 4 Grande Cretto, 2016, fotografia satellitare con filtro grigio) che punta l’attenzione su un’opera “eretica” conosciuta in tutta il mondo.

Il fascino dell’eresia

“Le parole sono pietre. Pietre miliari del nostro pensiero, pietre angolari o pietre da lanciare contro il muro dei luoghi comuni – spiega il direttore Gaetano Savatteri – . Per questo abbiamo scelto – prosegue – il Cretto di Burri per raccontare la prossima edizione di Una Marina di Libri. Una grande opera che trasforma le macerie in progetto, monumento, testimonianza viva. Incontrarsi a Palermo per parlare di libri, di idee, di eresie e di confronti è una pietra lanciata contro il muro della retorica. Una pietra contro l’indifferenza e la rassegnazione: Il fascino dell’eresia, l’eresia di credere al valore delle cose da fare.

Sicilia terra di ribelli

La Sicilia ha una storia di eretici, a partire da quel fra Diego La Matina che si ribellò al suo inquisitore. Fu accusato di essere un eretico di ‘tenace concetto’, e oggi quell’accusa si ribalta nel migliore apprezzamento. Come allora, essere di “tenace concetto” è il modo per difendere la propria idea di libertà e di tolleranza. La quattordicesima edizione di Una Marina di Libri, realizzata ancora una volta con l’impegno degli editori, degli sponsor e dell’organizzazione – a fronte della solita flebile attenzione degli enti pubblici che avrebbero invece il dovere di sostenerla e valorizzarla – è la controprova – conclude – che Una Marina di Libri è voler credere nelle idee, nei libri, nel futuro. Una Marina di Libri è un’eresia: l’eresia di cancellare in Sicilia il peccato di fare”.

Ce n’è per tutti i gusti

Una rassegna, quella di quest’anno, ricca di ospiti e di contaminazioni culturali. A Villa Filippina verranno accolti: scrittori, poeti, fumettisti, fotografi, giornalisti, accademici, magistrati, artisti, illustratori, registi, editori, musicisti, attori, universitari, associazioni. Una Marina di Libri diventa così il villaggio della parola, dove la combinazione di linguaggi diversi è lo scenario su cui ruotano presentazioni, spettacoli, incontri, dibattiti, mostre, concerti, reading e seminari.

Legalità, inclusione, solidarietà

Alla manifestazione anche la terza edizione della Summer School in traduzione letteraria, organizzata dal Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo, in partenariato con StradeLab e UmdL, che fornisce, attraverso sette laboratori di traduzione (inglese, francese, cinese, arabo, russo, tedesco, spagnolo) e un percorso trasversale, strumenti utili al percorso professionalizzante del traduttore. Molti gli appuntamenti all’insegna della legalità, dell’inclusione e della solidarietà. Per la sezione gli scrittori che ci mancano, focus su: Italo Calvino, Sylvia Plath e Vitaliano Trevisan.