Palermo, cumuli di spazzatura in diverse zone della città: Rap a lavoro

Calo di efficienza mezzi e un problema con il numero di personale in servizio hanno creato nuove criticità in alcune zone della città, sempre più spaccata a metà sul fronte della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Perché se da un lato, nel salottino buono della città, da tempo si effettua la raccolta differenziata, nel resto di Palermo ciclicamente di assiste sempre al solito degradante spettacolo, che non è soltanto visivo, ma anche e soprattutto olfattivo.

Rap a lavoro: liberate già diverse aree dai rifiuti

Questa notte la Rap si è occupata di liberare dall’immondizia alcune aree, altre saranno pulite per domani mattina, come via La Loggia e via Sunseri. Dalla Rap, infatti, fanno sapere che questo itinerario è stato recuperato in giornata e che stanotte le postazioni rimaste saranno servite con l’ausilio di pale meccaniche. E speriamo sia l’ultima di questa torrida estate.





