Palermo, “Art management and heritage”: evento di Alumni Bocconi a Villa Tasca

"Art management and heritage, come coniugare un modello di successo". È questo il talk organizzato da Bocconi Alumni.

“Art management and heritage, come coniugare un modello di successo”. È questo del talk, gratuito e aperto a tutti, organizzato da Bocconi Alumni venerdì 2 febbraio a Villa Tasca, in quel di Palermo. A partire dalle ore 11, nell’imponente dimora al civico 399 di viale Regione Siciliana Sud Est, la sessione inizia con i saluti del padrone di casa, Giuseppe Tasca, e di Iolanda Riolo, chapter leader Bocconi Alumni Palermo.

I vari protagonisti dell’evento di Alumni Bocconi

Tra i relatori dei vari panel Andrea Rurale, director master in Arts Management and Administration, Sda Bocconi, Alberto Tasca, presidente THolding e Luisa Mainardi, curatrice di Villa Tasca. La sessione verrà moderata da Iolanda Riolo, chapter leader Bocconi Alumni Palermo. L’evento è gratuito con registrazione obbligatoria attraverso un apposito form (CLICCA QUI).