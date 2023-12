Palermo, tragedia di viale Regione Siciliana: morte cerebrale per il 17enne Simone

Il giovane è stato operato ieri alla testa e su altre parti del corpo rimaste lesionate dopo il tremendo urto

Diventa ancora più tragico il bilancio del terribile incidente verificatosi in viale Regione Siciliana a Palermo la mattina delle vigilia di Natale. Dopo il 22enne Michelenagelo Aruta, causa notizia di osservazione di morte cerebrale inizata oggi 27 dicembre 2023, sembra che anche per Simone Glorioso, 17enne anch’egli a bordo della Smart volata giù dal viadotto di viale Lazio, non ci sarebbe più nulla da fare.

Lesioni troppo gravi

Il giovane è stato operato ieri alla testa e su altre parti del corpo rimaste lesionate dopo il tremendo urto al quale è stato sottoposto. Simone era una giovanissima promessa del pugilato nella categoria 57 kg e, recentemente, era stato convoncato in Nazionale per sostenere un allenamento al centro sportivo dell’Esercito a Roma. L’anno prima, nella categoria 54 kg, aveva conquistato il titolo italiano.

Il cordoglio dell’Asd Pugilistica D’Alessandro

Grandi e accorate le manifestazione di dolore espresse da chi lo conosceva tramite i social. Tra queste proprio quella dell’Asd Pugilistica D’Alessandro, che ha pubblicato un post di cordoglio su Facebook per ricordare il suo campioncino. Si legge “La Nostra Asd {Pugilistica D’Alessandro} Porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Simone Glorioso al maestro Paolo Di Stefano. Notizie che non avremmo mai voluto ricevere”.