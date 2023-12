Palermo, grave incidente in viale Regione: auto si ribalta, due feriti

Bruttissimo incidente questa mattina a Palermo: necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare gli automobilisti dalle lamiere

Bruttissimo incidente questa mattina in viale Regione Siciliana, a Palermo: un’auto si è ribaltata nella corsia centrale, all’altezza di piazzale Giotto, in direzione Catania. Sarebbero almeno due i feriti trasportati in ospedale dai sanitari del 118.

La dinamica dell’incidente

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare gli automobilisti dalle lamiere. Secondo quanto ricostruito, l’auto ha investito un’altra vettura ed è carambolata da un guard-rail all’altro, prima di ribaltarsi. La sede stradale è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi eseguiti dalla polizia municipale.



Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI