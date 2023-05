Palermo, vandalizzato asilo: ladri rubano merende dei bimbi

La struttura scolastica in questi anni è stata presa di mira più volte.

A essere stato vandalizzato, in via Cristodulo, ad Acqua dei Corsari a Palermo, è stato un asilo nido, non nuovo a certi raid. Il personale della struttura, stamani, aprendo il cancello, si è accorto dai vetri in frantumi dell’ingresso che, probabilmente, era stata commessa una effrazione. E così è stato, con i ladri che, nella notte, una volta dentro la scuola hanno aperto la dispensa rubando il cibo destinato alla merenda dei bambini. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno già fatto un sopralluogo.

Indagini in corso

Rimasto chiuso per effettuare un’accurata igienizzazione degli ambienti, domani l’asilo riaprirà regolarmente. La struttura scolastica in questi anni più volte è stata presa di mira dai ladri. Indagano i carabinieri.