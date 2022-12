Palermo-Cagliari 2-1, quarto risultato utile consecutivo per i rosanero. A segno Brunori e Segre

Brunori (su rigore) e Segre le firme del successo dei rosanero che consente alla truppa di Corini di salire in undicesima posizione

Il Palermo vince 2-1 al “Barbera” contro il Cagliari nel match valido per la diciottesima giornata di serie B e mette in cassaforte il quarto risultato utile consecutivo. Brunori (su rigore) e Segre le firme del successo preziosissimo dei rosanero (sesto stagionale) che consente alla truppa di Eugenio Corini di salire in undicesima posizione in classifica con 23 punti. Scavalcato lo stesso Cagliari (inutile il gol di Pavoletti in pieno recupero), fermo a 23, e con alle spalle la zona playout. Il Palermo torna in campo il 26 dicembre, alle 12.30, per la sfida in trasferta in casa del Brescia. I lombardi hanno incassato la sconfitta esterna per 3-0 in casa del Pisa e precedono di un solo punto il club di Viale del Fante.

I moduli

Eugenio Corini conferma il 3-5-2: in porta Pigliacelli, difesa con Mateju, Nedelcearu e Bettella; robusto centrocampo con Valente, Segre, Stulac, Gomes e Sala; in avanti capitan Brunori e Di Mariano. Liverani, ex calciatore rosanero, con il 4-3-1-2: in porta c’e’ Radunovic; difesa con Zappa, Altare, Capradossi e Obert; a centrocampo Nandez, Makoumbou e Kourfalidis; Falco dietro le punte Lapadula e capitan Pavoletti.

La cronaca

Gara vivace sin dai primi minuti. Al 9′ brivido per i rosanero con il colpo di testa di Pavoletti fuori. Al minuto 18 sardi vicini al vantaggio con Nandez il cui tiro termina non lontano dalla porta di Pigliacelli. Ancora Cagliari al 22′ con Palermo in evidente affanno: il forte destro di Pavoletti sfiorava il gol. Al 33′ ecco il Palermo col il colpo di testa, centrale, di Segre bloccato da Radunovic. Al 36′ la quadra di Corini sblocca il match: fallo di Nandez su Stulac e l’arbitro concede il calcio di rigore. Dal dischetto capitan Brunori non sbaglia (riscattati i due penalty falliti) e firma l’1-0.

Secondo tempo

Avvio di seconda frazione di gioco ancora in mano al Palermo che al minuto 8 raddoppia: calcio d’angolo di Stulac e colpo di testa preciso e vincente di Segre per il 2-0. Al minuto 24 cambia il centrocampo del Palermo con l’ingresso in campo di Saric e Broh e l’uscita dal rettangolo di gioco di Segre e Stulac. Al 28′ Saric viene steso a pochi metri dall’ingresso in area di rigore sarda da Dossena (cartellino giallo) e guadagna un calcio di punizione. Al 40′ il Palermo si divora il tris: azione veloce con assist dalla destra per l’accorrente Di Mariano che calcia a botta sicura ma trova la respinta del portiere del Cagliari. Tre minuti dopo pericoloso scontro aereo fra Lapadula e Devetak ed entambi rimediano una forte botta alla testa. Al quinto minuto (su 9) di recupero la squadra di Liverani accorcia le distanze: cross di Luvumbo, tocco di testa di Pereiro e deviazione vincente di Pavoletti. Al 98′ tiro in corsa di Carboni respinto in angolo da Pigliacelli. Prima del fischio finale anche Vido manca la terza rete a due passi dal portiere. Va bene cosi’: finisce 2-1 per il Palermo.

Il tabellino

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6.5; Mateju 6, Nedelcearu 6, Bettella 6; Valente 6.5, Segre 6.5 (69′ Broh 6), Stulac 6 (69′ Saric 6), Gomes 6.5 (77′ Damiani sv), Sala 6 (82′ Devetak 5.5); Brunori 6.5 (82′ Vido 5.5), Di Mariano 6.

In panchina: Grotta, Massolo, Pierozzi, Accardi, Floriano, Marconi, Soleri.

Allenatore: Corini 6.5

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic 5; Zappa 5.5 (62′ Viola sv), Altare 5 (75′ Carboni sv), Capradossi 5.5 (62′ Dossena 5), Obert 5.5; Nandez 5.5, Makoumbou 5.5, Kourfalidis 5.5 (75′ Pereiro 5.5); Falco 6 (62′ Luvumbo 5); Lapadula 5.5, Pavoletti 6.

In panchina: Lolic, Aresti, Goldaniga, Millico, Cavuoti, Lella, Zallu.

Allenatore: Liverani 5.5

Arbitro: Maresca 6

Reti: 36′ Brunori (rigore), 53′ Segre, 95′ Pavoletti

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: 16812. Ammoniti: Altare, Nedelcearu, Capradossi, Gomes, Dossena, Di Mariano, Corini (perdita di tempo), Luvumbo. Angoli: 9-2. Recupero: 4′; 9′.