Palermo, controlli e sanzioni nel quartiere Borgo Vecchio

Oltre 170 persone controllate, di cui 69 con precedenti penali e 10 sottoposte a misure varie, 2 denunciate, 73 veicoli monitorati, 18 sanzioni al Codice della strada elevate, 3 sequestri amministrativi, contestazioni amministrative d’illecito per circa 7mila euro. E’ il bilancio dell’operazione ‘Altro Impatto’, condotta dalla Polizia nel quartiere Borgo Vecchio, a Palermo. Anche nelle scorse ore gli agenti hanno effettuato posti di controllo, verifiche e riscontri, in chiave amministrativa e penale, sulle strade del rione cittadino. In campo agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del reparto Prevenzione crimine e di numerosi commissariati sezionali. I poliziotti sono tornati anche nei locali sottoposti a controllo ieri e a distanza di 24 ore è emerso che i titolari di alcuni esercizi erano rimasti inadempienti.

Così, a esempio per il titolare di una panineria già multato sono scattate ulteriori sanzioni superiori ai 2mila euro: ancora una volta infatti, i tavolini occupavano la strada senza autorizzazione e mancava il manuale di autocontrollo Haccp. Al titolare di un esercizio in precedenza non controllato è stata invece contestata l’occupazione di suolo pubblico, nonché altre irregolarità quali carenze igienico sanitarie, mancanza di manuale di autocontrollo Haccp e la presenza di una tenda abusiva. Il valore complessivo delle sanzioni, in quest’ultimo caso, sfiora i 4000. Durante i controlli sono stati identificati anche alcuni cittadini con precedenti penali e di polizia. Dalla Questura di Palermo fanno sapere che “i controlli proseguiranno senza soluzione di continuità”.