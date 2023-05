Palermo, convegno a Palazzo dei Normanni su formazione e competenze

“Formazione e competenze. Le nuove sfide per affrontare il lavoro che cambia e investire sulle figure professionali emergenti” è il titolo del convegno che si terrà lunedì 22 maggio, dalle ore 10.30 presso Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni. Sono previsti gli interventi di Emanuela Percoco Head of Impact Learning di Intesa San paolo, Michele Deiana, responsabile Risorse Umane di Poste Italiane – Macro Area Sicilia, Cettina Vitellaro, responsabile della struttura organizzativa Unità Territoriale di Palermo di RFI-FS e di Francesco Poledda, direttore Risorse Umane di UPMC Italy e IRCCS ISMETT e Giovanni Battista Dagnino, presidente del Corso di Laurea magistrale in Economia e Management dell’Università LUMSA. Il meeting è stato promosso dal deputato questore dell’Assemblea regionale siciliana Vincenzo Figuccia che modererà l’incontro al quale prenderà parte anche l’assessore regionale alla Formazione Mimmo Turano. “Abbiamo voluto a Palazzo dei Normanni un parterre di alto livello con la presenza di aziende di Stato e di colossi finanziari – afferma il deputato questore dell’Ars Vincenzo Figuccia – che hanno avviato sistemi di assestment e academy, attraverso i quali formano e selezionano risorse umane con competenze specialistiche. Con questo incontro di carattere pratico e operativo – aggiunge Figuccia – vogliamo promuovere fattivamente l’incontro tra domanda e offerta fornendo tutte le indicazioni ai nostri giovani e a chi ha la responsabilità di formarli alla professione”. La giornata di approfondimento sarà rivolta ai docenti delle scuole superiori, agli operatori ed esperti impegnati nei processi educativi e formativi dei giovani.