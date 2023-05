Palermo: domenica maltempo, Comune annulla ‘Giornata internazionale delle famiglie’

Le avverse condizioni meteo consigliano all'amministrazione comunale del capoluogo siciliano il rinvio di una manifestazione molto attesa.

Previsioni meteo avverse per domenica 21 maggio e il Comune di Palermo annulla la manifestazione per la ‘Giornata internazionale delle famiglie.

“A causa delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di domenica – afferma l’assessore alle Attività sociali Rosalia Pennino – per non inficiare la buona riuscita dell’evento e a tutela dei partecipanti, ci si vede, nostro malgrado, costretti ad annullare la manifestazione in occasione della ‘Giornata internazionale delle famiglie’ e rinviarla a data da destinarsi”.