Palermo, due risse nel centro cittadino

Due risse a Palermo nella stessa area. I fatti sono avvenuti nella zona pedonale di via Maqueda vicino la stazione.

Due risse a Palermo nel centro cittadino. I fatti sono avvenuti nella zona pedonale di via Maqueda vicino la stazione. Nel primo caso un gruppo di giovani tunisini avrebbero importunato passanti e turiste. L’episodio sarebbe culminato con un gesto ancora più inappropriato: è stata baciata una donna. Il marito della malcapitata si è infuriato per quanto subito dalla consorte.

Il secondo alterco nel capoluogo siculo

Una violenta rissa è avvenuta, invece, nella notte in via Maqueda all’altezza di via Fiume. Un gruppo di tunisini e uno di bengalesi si sono “sfidati” in strada. Un tunisino 23enne finito al pronto soccorso del Civico. Al ragazzo sono state riscontrate varie contusioni su tutto il corpo. I sanitari, dopo alcune radiografie, hanno dimesso il giovane. La Polizia si sta occupando delle indagini sul caso.