Il compleanno della discordia: Nakajima a Palermo tra festeggiamenti sfarzosi e concessioni

Al teatro Massimo di Palermo Kaoru Nakajima, imprenditore giapponese, ha festeggiato il suo compleanno in grande.

Al teatro Massimo di Palermo Kaoru Nakajima, imprenditore giapponese, ha festeggiato il suo compleanno in grande stile. Sono arrivate in città per l’occasione circa 1.400 persone che sono state fatte alloggiare nei migliori hotel del territorio. Il nipponico, amante della musica, ha affittato il Massimo e il Politeama per quasi una settimana. L’uomo per l’occasione ha ringraziato i presenti e pure i curiosi accorsi sul luogo per vedere quanto organizzato.

Il caos sull’organizzazione

L’imprenditore avrebbe voluto festeggiare nel capoluogo siculo il suo 70esimo compleanno nel 2020 ma non ha potuto farlo a causa delle misure restrittive imposte dal governo giapponese per limitare i viaggi all’estero nel corso della pandemia. Dunque la festa è stata rinviata e organizzata 3 anni dopo. In città sono scoppiate molte polemiche. I collaboratori di Nakajima hanno detto alle istituzioni che avrebbe festeggiato il suo 73esimo compleanno. Tuttavia secondo le informazioni ufficiali sarebbe nato il 7 marzo 1952 e di conseguenza avrebbe 71 anni. Un dubbio che è rimasto tale ma l’unica certezza è che il giapponese non ha badato a spese pur di festeggiare in Sicilia. Sono state prenotate 78 camere e 22 suite dell’hotel a cinque stelle Villa Igiea. Camere noleggiate in diverse strutture illustri: Grand Hotel et Des Palmes, l’hotel Mercure e l’Astoria Politeama, gli alloggi di lusso sono stati riservati ai suoi invitati. Da venerdì e fino a domenica il teatro Massimo è stato affittato per una somma di 100mila euro per una sorta di convention aziendale. Il Politeama è stato affittato per una settimana. Grande cena domenica sera nella quale sono state smontate le sedie della platea che si è trasformata in una sala ricevimenti. L’esterno è stato illuminato con fasci di luce arancione.

Polemica sull’intesa per l’affitto del Politeama

Caos per l’intesa sull’affitto del Politeama: la fondazione dell’orchestra sinfonica siciliana ha concesso il teatro per 35mila euro, prezzo ritenuto molto basso. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla sabato ha incontrato Nakajima a villa Niscemi dichiarando che gli accordi erano stati presi già nel 2020 dal precedente consiglio di amministrazione e non è stato possibile trovare un rimedio. A essere criticata, oltre alla scelta sul prezzo, pure la possibilità di privatizzare beni pubblici quali i due teatri. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha parlato della vicenda. “Il tema che si pone è fino a che punto gioielli della cultura di questa città, adibiti sino ad oggi a tali finalità come il teatro, o con finalità pubbliche e istituzionali di alto livello, possano essere convertiti a certi tipi di attività che possono essere tranquillamente realizzate in altri siti della città altrettanti autorevoli”.

Chi è il giapponese venuto a festeggiare il compleanno a Palermo?

Si tratta del fondatore della divisione giapponese di Amway, multinazionale che si occupa di vendere diversi articoli: prodotti di bellezza, integratori alimentari, casalinghi e non solo. I venditori vendono a persone incoraggiate a procacciare altri clienti e coloro che individuano nuova clientela vengono ricompensato per le loro vendite e pure per quelle fatte dai venditori che hanno coinvolto. Il modello di business dell’azienda è chiamato multilivello.