Palermo, lo fermano per una perquisizione: è tutto falso

Gli hanno intimato: "Dove hai messo la droga?", facendosi riconoscere come appartenenti alle forze dell'ordine

Un uomo e una donna nella notte hanno trasformato in un incubo il fine serata di un giovane palermitano mentre rientrava a casa. Durante il tragitto in auto due persone gli avrebbero tagliato improvvisamente la strada, costringendolo ad accostare. Una volta raggiunto questo obiettivo gli hanno detto: “Dove hai messo la droga?”, facendosi riconoscere come appartenenti alle forze dell’ordine.

I finti poliziotti in azione a Palermo

Quindi l’hanno fatto scendere e gli hanno intimato di consegnare quello che aveva – tranne il cellulare -, lo hanno fatto spogliare fingendo una perquisizione e poi la rapina. Il tutto è successo in via Spoto nel quartiere Brancaccio. I due finti poliziotti sono stati individuati immediatamente e ciò che hanno sottratto al ragazzo è tornato al legittimo proprietario.

Immagine d’archivio