Palermo, furti in appartamento arrampicandosi da grondaia: arrestato ladro acrobata

Avrebbe messo a segno, tra il 30 giugno e l’8 agosto scorso, cinque furti in abitazione e una rapina. Adesso per il ‘ladro acrobata’ sono scattate le manette. La Polizia di Stato ha arresto un 23enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine e finito ora ai domiciliari. Gli agenti della sezione Investigativa del commissariato Oreto-Stazione sono arrivati a lui grazie all’analisi dei filmati registrati da diversi impianti di video sorveglianza, individuazioni e riconoscimenti fotografici.

Per raggiungere di notte le abitazioni delle vittime, spesso poste ai primi piani degli stabili, il 23enne si sarebbe arrampicato attraverso conduttore e grondaie. Una volta dentro avrebbe arraffato di volta in volta denaro contante, gioielli e cellulari prima di darsi alla fuga. In un caso il ladro acrobata avrebbe aggredito una vittima, che, svegliata di soprassalto, ha tentato di difendersi dall’intrusione del ladro. Il giovane si trovava già in carcere perché, nel recente passato, posto ai domiciliari per furto aggravato di un ciclomotore commesso lo scorso ottobre e in attesa della direttissima, ha violato le prescrizioni precautelari rendendosi irreperibile, sino a quando non è stato rintracciato dalla Polizia e sottoposto alla misura cautelare in carcere.