Palermo, furto nella mensa del Civico: rubati cibo ed elettrodomestici

Ignoti malviventi hanno fatto irruzione in alcuni locali e hanno portato via alcuni alimenti e alcuni elettrodomestici

Ladri in azione nella mensa dell’ospedale Civico di Palermo. Ignoti malviventi hanno fatto irruzione in alcuni locali del nosocomio e hanno portato via vari alimenti, pane, bottiglie di olio e carne, elettrodomestici.

Indagano i carabinieri

Al via le indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Palermo per risalire all’identità degli autori del furto.