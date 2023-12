Furto di importanti cavi elettrici all’ospedale Civico: scatta l’arresto per un 42enne

Nel mirino dell'uomo il reparto di Radiologia del nosocomio palermitano.

Furto di cavi elettrici dal reparto di Radiologia dell’ospedale Civico di Palermo: è di questo reato che è accusato un 42enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine e arrestato in seguito a una segnalazione giunta al 112 nella giornata del 13 dicembre.

Nel corso di una serie di controlli nel capoluogo regionale, i carabinieri hanno arrestato anche altre persone sempre per furto. Arresti già convalidati dall’autorità giudiziaria competente del Tribunale di Palermo. È tuttavia d’obbligo specificare che per tutti gli indagati, in attesa di eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, sussiste il principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Furto di cavi elettrici all’ospedale Civico

I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti nel nosocomio palermitano dopo che gli agenti dell’Istituto di vigilanza “KSM” avevano segnalato un uomo intento a rubare svariati metri di cavi elettrici usati per collegare il reparto di radiologia a un gruppo elettrogeno d’emergenza.

Si trattava di un 42enne, palermitano e già noto alle forze dell’ordine, fermato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. I militari dell’Arma lo avrebbero trovato in possesso di diversi mezzi per lo scasso, posti sotto sequestro.

Malviventi in azione a Palermo

Non è l’unico furto registrato a Palermo nelle ultime ore. Nel corso di una serie di controlli, rafforzati anche per contrastare i reati predatori in prossimità delle Feste natalizie, i carabinieri hanno arrestato altre tre persone coinvolte in due episodi diversi.

Nel primo caso, nella serata del 13 dicembre, i militari hanno notato due giovani del luogo manomettere un’auto nel quartiere Borgo Nuovo. Avrebbero cercato di fuggire, tra l’altro speronando anche la “gazzella” dei carabinieri, ma ogni tentativo di dileguarsi si è rivelato vano. Entrambi sono stati bloccati, identificati e posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. I militari hanno anche sequestrato gli attrezzi atti allo scasso trovati in loro possesso.

In via Trieste, poco dopo, un 20enne è stato fermato e arrestato per tentato furto di auto.

