Palermo, furto con spaccata in un negozio: auto rubate usate come arieti

I malviventi hanno dapprima rubato due auto e poi le hanno utilizzate per sfondare la vetrina del negozio Giglio Piccolo a Palermo

Colpo nel negozio Giglio Piccolo, in piazza Mordini, a Palermo. Dei malviventi hanno rubato una Fiat 500 e una Giulietta e hanno usato le auto come ariete. Così hanno sfondato la vetrina e hanno portato via abbigliamento e merce da quantificare. Ingenti i danni provocati dall’azione dei malviventi.

Aperte le indagini: auto ritrovate bruciate allo Zen

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi e cercato tracce utili per risalire agli autori. Le due auto sono state ritrovate bruciate allo Zen.

