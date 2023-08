Palermo, furto con “spaccata”: rubate borse di lusso da negozio

I ladri sono entrati in azione nella notte dopo aver mandato in frantumi la vetrina dell’esercizio commerciale con un’auto rubata come ariete

Non si interrompe la serie di furti con “spaccata” nei negozi di Palermo. L’ennesimo furto, da circa 30mila euro, è stato messo a segno da ignoti in un negozio che rivende borse e accessori di lusso usati nella centralissima via Trapani.

Ladri in azione nella notte

I ladri sono entrati in azione nella notte e, dopo aver mandato in frantumi la vetrina dell’esercizio commerciale utilizzando un’auto rubata come ariete, hanno fatto razzia della merce. Sulla vicenda indaga la polizia.