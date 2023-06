Palermo, nuovo colpo con “spaccata” al negozio Louis Vuitton: rubate alcune borse

Ignoti dopo aver infranto la vetrina dell'attività commerciale con una mazza hanno portato via almeno due borse per un valore di oltre 4mila euro

Nuovo colpo con ‘spaccata’ presso il negozio di lusso Louis Vuitton di Palermo. Dopo il furto dello scorso 18 maggio i ladri sono entrati ancora in azione nella boutique di via Libertà, in pieno centro città. Alle ore 5 è arrivato l’allarme.

La volante ha constatato che ignoti dopo aver infranto la vetrina dell’attività commerciale, con una mazza, hanno portato via almeno due borse per un valore di oltre quattromila euro. Indagini sono in corso.