Palermo, inaugurato l’Ulivo della Pace. Schifani: “Albero che dà senso di speranza”

Si tratta di un'iniziativa portata avanti dal presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, insieme alla Fondazione Federico II.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è intervenuto questo pomeriggio all’inaugurazione dell’Ulivo della Pace in piazza del Parlamento, a Palermo, davanti al Palazzo Reale.

Un’iniziativa del presidente dell’Ars e della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno, insieme al direttore generale della fondazione, Patrizia Monterosso.

“Un albero che dà il senso della speranza”, ha detto Schifani. “Condivido e apprezzo la scelta del presidente Galvagno di dare questo importante messaggio alla vigilia delle festività“.

“Lavoreremo bene per i siciliani”

“Ci attendono impegni non indifferenti in una terra che amiamo e sono certo che lavoreremo bene assieme per i siciliani, nel rispetto dei nostri ruoli istituzionali”.

“A lui mi lega un rapporto di fortissima vicinanza e di grande rispetto: è una persona che sicuramente darà lustro a quello che è un ruolo estremamente delicato. Già dalle prime azioni che ha compiuto, d’altronde, ha dato prova della sua terzietà”.