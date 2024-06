Palermo, incidente mortale nella notte: la vittima è un diciottenne

Simone Gnoffo (questo il nome della vittima nelle strade del palermitano) era in sella alla sua moto prima di schiantarsi contro un palo della luce pubblica in via P.Bonanno, in direzione Monte Pellegrino.

Nella serata del 31 maggio, un grave incidente stradale a Palermo ha causato la morte di un ragazzo di appena diciotto anni.

Simone Gnoffo (questo il nome della vittima nelle strade del palermitano) era in sella alla sua moto prima di schiantarsi contro un palo della luce pubblica in via P.Bonanno, in direzione Monte Pellegrino. Immediato l’intervento dei vigili urbani e dei soccorsi, che – nonostante la corsa al Villa Sofia – non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo, che era maggiorenne da soli due mesi.