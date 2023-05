Palermo: intesa Comune-Unipa per Collegio San Rocco

Protocollo d'intesa tra Comune di Palermo e Università per la concessione d’uso dei locali del Collegio San Rocco in via Maqueda.

Protocollo d’intesa tra Comune di Palermo e Università per la concessione d’uso dei locali del Collegio San Rocco in via Maqueda. A dicembre 2023 verranno avviati i lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell’immobile con finanziamento ‘Cis Centro Storico di Palermo‘ e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025.

“Il Collegio San Rocco, sede del Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell’Università, aspetta da anni l’avvio di un intervento di riqualificazione che lo riporti all’originario splendore – afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – Finalmente potremo restituire alla città un bene architettonico di pregio e soprattutto offrire alla comunità studentesca palermitana spazi ampi e funzionali in uno dei luoghi nevralgici della nostra città. Questo risultato è stato possibile grazie all’operato dell’assessore Andrea Mineo e dell’assessore Maurizio Carta che hanno fortemente voluto la realizzazione di questo progetto”.

“Il nostro ateneo – ha detto il rettore Massimo Midiri – conferma oggi la certezza di poter proseguire nel futuro l’intensa attività didattica e culturale fin qui svolta non solo in favore dei nostri studenti, ma anche dell’intera cittadinanza. Avere il Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali nel cuore di Palermo, infatti, simboleggia l’Università che vogliamo: nella città e per la città”.