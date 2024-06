Palermo, La Vardera: “Neo direttore Chirurgia ospedale Civico indagato, Schifani intervenga”

Giacomo Urso, chirurgo, è indagato per favoreggiamento aggravato nell’ambito dell’inchiesta sulla rete di fiancheggiatori del capo clan.

Giacomo Urso, 49enne chirurgo marsalese, è indagato per favoreggiamento aggravato nell’ambito dell’inchiesta sulla rete di fiancheggiatori del capo clan. A soli 4 giorni dalla diagnosi del collega Bavetta l’uomo avrebbe operato di cancro il capomafia a Mazara del Vallo. Il medico è stato interrogato e ha negato di essere stato a conoscenza della vera identità del malato presentatosi quale Andrea Bonafede.

Le parole di La Vardera

“Giacomo Urso, indagato per favoreggiamento aggravato nell’ambito dell’inchiesta sulla rete di fiancheggiatori del capo clan, è il nuovo direttore della Chirurgia dell’ospedale Civico di Palermo. Sia chiaro, è solo indagato e non condannato, ma è necessario un intervento da parte del presidente Schifani. Qui c’è un grave problema di opportunità. Ho presentato un’interrogazione urgente sul caso. Confido nel governo regionale perché venga interrotta questa nomina finché la posizione di Urso non venga chiarita”. Così il vicepresidente della Commissione Antimafia all’Ars Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord) sulla nomina di Giacomo Urso a direttore della Chirurgia del Civico di Palermo.