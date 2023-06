Palermo, ladri negli uffici regionali del Dasoe: indagini in corso

Si cerca di risalire agli autori del colpo

E’ stato commesso un furto, la scorsa notte, presso gli uffici del Dasoe, il dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico di Palermo sito in via Mario Vaccaro 5, traversa di via Galileo Galilei.

Alla ricerca delle tracce

Sono in corso, da parte dei carabinieri, le indagini per accertare cosa abbiano portato via i malviventi. A coadiuvarli i militari, sul posto per eseguire i rilievi e cercare di trovare tracce utili per potere risalire agli autori del colpo.