Palermo, maggiore sinergia su fondi comunitari e Pnrr

Vertice istituzionale a Palazzo delle Aquile ieri, tra l’Amministrazione comunale e il ministro agli Affari europei, Raffaele Fitto. Il sindaco Lagalla: “Non possiamo permetterci di sbagliare”

PALERMO – “Un’occasione importante per fare il punto sui progetti finanziati da fondi extra-comunali”. Con queste parole il sindaco Roberto Lagalla ha commentato l’incontro di ieri in Comune – cui ha preso parte anche il vice sindaco e assessore al Bilancio, Carolina Varchi – con il ministro agli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

A Palazzo delle Aquile, come evidenziato dal primo cittadino, i rappresentanti del Governo locale e l’esponente dell’Esecutivo Meloni hanno “lungamente discusso in relazione a un tema strategico, quello di una corretta pianificazione e di una stringente rivalutazione dei fondi strutturali della programmazione 2014-20 e 2021-27”.

“Non possiamo – ha detto Lagalla – permetterci di sbagliare. Abbiamo la necessità di veicolare risorse su linee fondamentali di programmazione e per la Sicilia gli investimenti più importanti sono mirati a rinsaldare gli assi dello sviluppo che guardano alla trasformazione dei prodotti locali, alla produzione di energia e al turismo come leva fondamentale”.

Le parole del sindaco hanno evidenziato la disponibilità del Governo nazionale alla collaborazione: “Ho riscontrato, da parte del ministro Fitto, la disponibilità di rimodulazione di opere fondamentali che necessitano una riprogrammazione a causa dei ritardi trovati dal momento dell’insediamento della nuova amministrazione comunale. È chiaro che si rende necessaria un’azione sinergica basata sulla co-progettazione”.

“I temi della programmazione – ha concluso Lagalla – devono, quindi, essere portati su tavoli di concertazione con tutte le istituzioni e gli attori coinvolti, soprattutto rispetto alla partita più importante che è quella del Pnrr”.

“Un confronto consapevole e costruttivo – ha commentato il vice sindaco Varchi a margine del confronto con il ministro – per mettere in sicurezza i fondi extracomunali che consentiranno la realizzazione di opere importanti per la città”.