Palermo, nuova manovra anti-movida su minimarket e sale bingo

Sotto proposta del Suap, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha firmato due ordinanze sindacali che regolamentano le aperture e chiusure di sale bingo e minimarket nel centro storico del capoluogo della Sicilia.

Il tutto, nell’ambito di una misura rivolta alla sicurezza della città di Palermo e del suo centro storico in particolare. In sintesi, è un rafforzamento della manovra movida già varata dall’amministrazione nei mesi scorsi.

Palermo, nuovi orari stabiliti per sale bingo e minimarket

Come stabilito dal comune di Palermo e firmato dal sindaco Roberto Lagalla, le sale bingo potranno iniziare la propria attività alle ore 10.00 del mattino e chiuderla all’1.00 di notte. Questa, potrà anche slittare di una sola ora durante il fine settimana. Per i minimarket del centro storico di Palermo, invece, stabilito un periodo sperimentale di 30 giorni in cui questi chiuderanno dalle 22 alle 7 del giorno seguente.

Palermo, l’ordinanza sullo stop alle ore notturne

Come si lege dal testo dell’ordinanza: “Questo provvedimento appare necessario per intervenire con la previsione di una limitazione degli orari di vendita del settore alimentare, per un periodo di tempo limitato, nella zona della Città maggiormente interessata da afflusso di persone (residenti e turisti), oggetto di fenomeni di aggregazione notturna. Si tratta di due provvedimenti mirati alla sicurezza che danno ulteriore forza al regolamento movida, approvato nei mesi scorsi dal Consiglio comunale. Per quanto riguarda le sale gioco, diamo orari certi per il comparto, mentre, chiudendo i minimarket in centro storico durante le ore notturne, intendiamo mettere un freno al fenomeno che riguarda molti giovani, a volte anche minorenni, che proprio all’interno di queste attività acquistano alcol a basso prezzo negli orari della movida”- le parole di Roberto Lagalla e dell’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti.