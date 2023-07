Palermo-Mazara del Vallo, a piedi in autostrada: giovane muore, avviate indagini

Incidente stradale mortale sull'autostrada sul raccordo della A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione dell’aeroporto.

Incidente stradale mortale sull’autostrada sul raccordo della A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione dell’aeroporto. Un giovane ha perso la vita la scorsa notte così come riportato dall’ANSA. Un automobilista intorno alle 4 ha allertato la Polizia di avere investito qualcuno però nella zona indicata non sono stati trovati mezzi. Dunque sono scattate le ricerche fino a quando è stato rinvenuto il corpo a centinaia di metri dallo scontro. Il decesso è stato accertato dai sanitari del 118. Sono ancora in atto le indagini per comprendere le dinamiche dei fatti. Dalle prime notizie sembrerebbe che il giovane stesse percorrendo a piedi l’autostrada.