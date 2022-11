Palermo, nasce coordinamento “Confesercenti – Federnoleggio”

Tracciate anche le prime azioni programmatiche da intavolare con Gesap e con l'Amministrazione comunale di Palermo

Nasce a Palermo il coordinamento provinciale di Confesercenti Federnoleggio. La costituzione è stata formalizzata ieri insieme alla nomina del coordinatore Francesco Marfia, 49 anni, titolare di PalermoNcc. La riunione – presieduta dalla presidente di Confesercenti Palermo, Francesca Costa, e dal coordinatore di Assoturismo Sicilia, Salvo Basile, e alla presenza del presidente regionale di Confesercenti Federnoleggio Giuseppe Contrafatto – è servita a tracciare anche le prime azioni programmatiche da mettere in campo sia nei confronti dell’Amministrazione comunale che nei riguardi di Gesap per i mancati stalli e le difficoltà che la categoria incontra per poter lavorare all’aeroporto di Palermo.

“A Gesap abbiamo presentato un documento dettagliato, sottolineando tutti i problemi che la nostra categoria vive giornalmente in aeroporto per poter prendere e lasciare i clienti. Gli stalli attualmente destinati alle aziende NCC sono insufficienti e decisamente inadatti a poter lavorare. Così come lo è l’area individuata dalla società di gestione dell’aeroporto”, dice Marfia. Un problema di non poco conto se si considera che giornalmente all’aeroporto di Palermo gravitano una media di 400 vetture NCC.

L’assenza di stalli dedicati riguarda anche la città metropolitana di Palermo. “La nuova normativa prevede che possiamo sostare per strada, ma non avere spazi dedicati dove attendere i clienti, soprattutto nelle vicinanze dei luoghi di attrazione turistica, rende tutto molto complicato”. Qui la composizione del coordinamento: Francesco Marfia (Referente del coordinamento provinciale), Damiano Palazzolo, Dario Castorina, Rosario Crapa, Massimiliano Pizzuto, Rosario Pizzuto, Antonio di Salvo, Igor Percora, Nicola Giosuè, Vincenzo Alessi, Roberto Santangelo, Fulvio Castorina.