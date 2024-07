Palermo, pietre contro l’autobus Amat: vetri in frantumi

Si tratta dell'ennesimo episodio di vandalismo nel capoluogo siciliano, già da diverso tempo al centro delle attenzioni per episodi simili.

In zona Ciaculli a Palermo, sono state scagliate delle pietre all’indirizzo di un autobus della Amat, rendendo in frantumi due vetri del mezzo e costringendo l’autista a tornare in deposito per poi riprendere il servizio con un nuovo autobus.

Amat, nei giorni scorsi l’assalto al car sharing

Tra questi, le auto rubate al car sharing di Amat delle scorse ore con il conseguente danneggiamento di una di loro.