Palermo, fermano l’autista di un furgone carico di sigarette: la rapina

Sono in corso le ricerche di possibili immagini di sistemi di sorveglianza nella zona per risalire agli autori della rapina

Un corriere che trasportava tabacchi è stato rapinato in via Patti, a Palermo. Tre persone hanno bloccato l’autista e dopo aver fatto aprire il furgone e si sono impossessati di diversi colli di sigarette. Poi sono fuggiti, pare a bordo di una vettura. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha raccolto la testimonianza del dipendente, il quale ha raccontato che i rapinatori lo hanno minacciato e in pochi minuti sono fuggitivi via.

Si cercano i malviventi

Sono in corso le ricerche di possibili immagini di sistemi di sorveglianza nella zona per risalire agli autori della rapina avvenuta questa mattina in via Patti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI