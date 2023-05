Il Palermo e i play-off svaniti, Lagalla:”Amaro in bocca, società lavori per traguardi prestigiosi”

"Un epilogo che non meritava soprattutto il meraviglioso pubblico del Renzo Barbera"

«Il nono posto del Palermo alla fine del campionato di Serie B lascia l’amaro in bocca per il traguardo dei playoff sfumato negli ultimi 90 minuti in cui è successo di tutto”. Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla, anche lui deluso per l’amaro epilogo della gara di ieri sera tra Palermo e Brescia, con un 2-2 che ha precluso ai rosanero il passaggio ai ottica playoff.

Un grande pubblico che non va deluso

“Un epilogo che non meritava soprattutto il meraviglioso pubblico del Renzo Barbera. Pubblico che ieri sera ha riempito lo stadio e sostenuto, sotto una pioggia battente, il Palermo fino alla fine. Grande attaccamento del resto, avuto sempre nell’arco di tutta la stagione nelle gare casalinghe e in quelle in giro per l’Italia.”

L’auspicio

“Da neopromossa, l’obiettivo dichiarato era quello di salvarsi e consolidare la categoria ed è stato raggiunto. Adesso, l’auspicio è che la società lavori per rendere il Palermo sempre più competitivo, ambizioso e alla ricerca, già dalla prossima stagione, di traguardi prestigiosi. Quelli che merita la tifoseria rosanero”.