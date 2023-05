Palermo, raffica di incendi di rifiuti: pompieri scortati da polizia

I roghi appiccati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro

Fumo nero a Palermo, in particolare nel quartiere Cep, dove, nell’arco di pochi minuti sono stati diversi i roghi appiccati ai rifiuti che hanno creato non poche difficoltà ai vigili del fuoco. La polizia ha deciso di scortare i pompieri dopo che, sempre nel quartiere, nei giorni scorsi gli stessi hanno subito sassaiole.

A poca distanza l’uno dall’altro

E’ stata appiccata la spazzatura in via Barisano da Trani, via dell’Aquila, via Zummo e via Celona. I roghi appiccati a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.