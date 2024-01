Palermo, rubati cavi rame nuovo impianto illuminazione: Capodanno al buio a Tommaso Natale

Il consigliere comunale Ottavio Zacco: "Situazione divenuta intollerabile"

Una cosa è certa, i botti di Capodanno, nel quartiere di Tommaso Natale a Palermo, nel buio della notte sono risaltati di più. Ciò a causa della trafugazione dei cavi di rame che alimentavano il nuovo impianto di illuminazione. Amareggiato, commenta l’accaduto e le sue conseguenze il consigliere comunale Ottavio Zacco.

Situazione intollerabile

“Nonostante l’impegno da parte del dirigente e dei tecnici del settore illuminazione pubblica per riaccendere il nuovo impianto e ripristinare le condizioni di sicurezza dell’intero quartiere, Tommaso Natale resterà nuovamente al buio e chissà per quanto tempo”. Proseguendo nella sua disamina, Zacco, in un post su Facebook aggiunge che “Non è più tollerabile questa situazione. Non è più accettabile che nonostante gli sforzi e l’impegno di denaro pubblico e di forza lavoro, la città continui a vivere nel degrado e nell’oblio, mettendo a repentaglio l’incolumità dei cittadini, a causa di delinquenti che non hanno rispetto nemmeno per i loro figli».