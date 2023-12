Palermo, scippata turista spagnola: è caccia al rapinatore

Ennesimo brutto spot per il turismo del capoluogo siciliano

Ancora una cattiva pubblicità per Palermo causa ennesimo scippo ai turisti. Questa volta, nel mirino di un malvivente è finita una donna spagnola, con il rapinatore che è entrato in azione in via Roma. Dopo averla seguita mentre stava tornando in albergo il giovane le ha sottratto la borsa con dentro soldi, documenti e cellulare.

A condurre le indagini è la polizia dopo avere acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza nel tentativo di risalire all’autore del colpo.