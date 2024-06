Palermo, scoppia incendio: donna intossicata

Incendio a Palermo in via Quinta Casa, una traversa via dell’Arsenale. Il rogo è scoppiato vicino ai cantieri navali intorno alle 9:00.

Incendio a Palermo in via Quinta Casa, una traversa via dell’Arsenale. Il rogo è scoppiato vicino ai cantieri navali intorno alle 9:00. A prendere a fuoco una casa al pian terreno. Una 60enne sarebbe rimasta intossicata. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme. Gli agenti stanno indagando sulla possibilità che la palazzina fosse occupata. La Polizia Municipale ha chiuso via dell’Arsenale e deviato il traffico. La donna non è in gravi condizioni. La signora, però, è stata condotta in ospedale per altri accertamenti.