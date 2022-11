Palermo, sede dell’VIII Circoscrizione vittima di un raid vandalico

Ignoti, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno danneggiato il totem informativo realizzato e inaugurato nei giorni scorsi dai bambini delle scuole. Dura condanna da parte delle istituzioni

PALERMO – La sede dell’VIII Circoscrizione, in via Enrico Fileti, è stata vittima di un raid vandalico nel corso della notte tra giovedì e venerdì. Ignoti hanno infatti danneggiato il totem informativo realizzato e inaugurato nei giorni scorsi dai bambini e dai ragazzi delle scuole Abba, Alighieri e Almeyda. Dure le parole del sindaco Roberto Lagalla, secondo il quale quanto avvenuto “offende la nostra comunità e mortifica il lavoro degli alunni delle scuole che con passione e impegno hanno offerto un servizio al territorio”.

“Un gesto ignobile – ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo siciliano – che ci offende tutti, ma soprattutto offende il lavoro degli insegnanti e dei loro alunni che ogni giorno alimentano, attraverso il loro percorso educativo, la cultura della legalità. A tutti loro rivolgo un plauso per la tempestiva voglia di reagire all’atto di vandalismo, rimettendosi al lavoro per ripristinare il totem danneggiato. Il loro comportamento è esemplare e testimonia la voglia di non arrendersi”.

Il sindaco Lagalla ha concluso esprimendo la propria solidarietà e vicinanza “al presidente e ai consiglieri dell’VIII circoscrizione e alla comunità studentesca tutta”, auspicando “che quanto accaduto possa non ripetersi”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo della Dc in Consiglio comunale, Domenico Bonanno. “Si tratta – ha detto – di un gesto ignobile, non solo contro l’Amministrazione ma anche contro i bambini e il mondo educativo. Spezzare un prodotto creato dai piccoli studenti delle scuole vuol dire colpire principalmente loro, spegnere i sogni. Noi siamo a fianco del presidente e dei consiglieri dell’VIII Circoscrizione e di tutte le famiglie e gli insegnanti che quotidianamente operano nel segno della legalità”.

“Ai bambini – ha concluso – diciamo di non arrendersi mai, perché è il bene che deve vincere sul male e di continuare a impegnarsi nei progetti proposti dai loro insegnanti. Quanto accaduto non è soltanto un vile atto vandalico ma anche un evidente gesto di disprezzo nei confronti delle istituzioni. Per questo il nostro impegno deve continuare nel solco della legalità e della progettualità per costruire un futuro diverso e per fare avvicinare sempre più i cittadini alle Istituzioni”.

Da registrare, infine, anche le dichiarazioni del portavoce della Consulta comunale per la Pace, Francesco Lo Cascio: “La Consulta stigmatizza il danneggiamento presso la sede dell’VIII Circoscrizione del totem e dell’opera realizzata dai ragazzi dell’Istituto comprensivo Alighieri e del Liceo Artistico Almeyda. I giovani, guidati dall’artista Igor Scalisi Palminteri, hanno realizzato un’opera di riqualificazione urbana, oggetto di danneggiamento durante la notte. Esprimiamo loro solidarietà, agli insegnanti, ai dirigenti, al presidente dell’VIII circoscrizione. Sostenendo il loro impegno a ripristinare i luoghi e difendendo con la nonviolenza la cultura della legalità”.