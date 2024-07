Palermo: serata danzante senza autorizzazione, scattano sanzioni

I poliziotti hanno accertato diverse violazioni: illeciti puniti con sanzione amministrativa pari a 308 euro.

La serata con dj set era stata ampiamente pubblicizzata sui social network, peccato, però, che non fosse stata autorizzata. Quando gli agenti della divisione di Polizia amministrativa e sociale della Questura di Palermo sono arrivati nell’area di un’associazione al lungomare Cristoforo Colombo, all’Addaura, hanno trovato circa 50 clienti intenti a ballare in uno spazio riservato, appurando che non erano state rilasciate licenze di pubblico spettacolo.

Gli accertamenti della polizia

I poliziotti hanno accertato diverse violazioni: la somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta Scia (sanzione amministrativa pari a 5.000 euro); organizzazione di un’attività danzante in assenza della licenza di pubblico spettacolo rilasciata dalla Questura; mancata esposizione della Scia per la somministrazione agli associati in luogo visibile al pubblico e della tabella dei prezzi, illeciti puniti con sanzione amministrativa pari a 308 euro.