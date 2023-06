Palermo, tamponamento a catena in viale Regione Siciliana: un ferito grave

Lunghissime code a causa dell'incidente

Un tamponamento, la scorsa notte, ha coinvolto tre auto in viale Regione Siciliana a Palermo. Il sinistro all’inizio dell’autostrada A29, davanti a Leroy Merlin. Completamente distrutti i tre veicoli, tanto da fare temere il peggio.

Codice rosso

Il bilancio parla comunque di due persone rimaste ferite: un 30enne è in gravi condizioni, ricoverato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. L’altro, un 42enne, è stato trasportato dal 118 in codice verde al «Cervello». Si sono formate lunghissime code. Indagini da parte della polizia stradale.