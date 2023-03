Palermo, teppisti in azione in pieno centro: volevano realizzare un vampa

Con San Giuseppe alle porte, giovani palermitani pronti a fare di tutto pur di accendere fuochi

La voglia di onorare le tradizioni, soprattutto quando si tratta di giovani, è un qualcosa di virtuoso, che si tramuta però in vero e proprio reato quando si tratta di pericolose vampe sparse per piazze, strade e litorali della città. In tal senso, nonostante l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine volto a ripulire le varie zone dal legnane accumulato, sono tanti i teppistelli, guidati da adulti che li seguono con le moto, pronti a ricreare le condizioni per appiccare il fuoco.

Incuranti della legge

E’ quanto accaduto la scorsa notte in via Bergamo a Palermo in zona Oreto. Nella baldoria più assoluta, una decina circa di ragazzi, gli stessi che solitamente sciamano nel cuore della notte per il quartiere, dopo avere raccolto pedane piazzate all’esterno di un deposito di bengalesi, le hanno caricate dentro un contenitore trasportandole insieme a mobilio e legname vario. E’ stato a distanza di mezz’ora che le sirene hanno annunciato il sopraggiungere delle volanti della polizia, anche se non è chiaro se gli agenti sono riusciti nell’intento di fermare i ragazzi, vocianti al grido di “siamo i picciotti della via Oreto”. Una sorta di atto per schernire e sfidare con baldanza e strafottenza le forze dell’ordine.