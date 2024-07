Palermo, vandalizzati uffici Amat durante Festino di Santa Rosalia

Nella notte del Festino i vandali sono entrati dentro gli uffici e hanno messo a soqquadro le stanze: la scoperta è stata fatta stamattina.

Gli uffici dell’Amat in via Ernesto Basile a Palermo, accanto alla cittadella universitaria, sono stati danneggiati durante la notte del Festino di Santa Rosalia. La struttura si trova in uno dei nodi di interscambio dei mezzi del trasporto pubblico del capoluogo.

Vandali in azione nel cuore della notte: partite le indagini

Nella notte del Festino i vandali sono entrati dentro gli uffici e hanno messo a soqquadro le stanze. La scoperta è stata fatta stamattina. Indagini in corso. Sono stati danneggiati server e pc i bagni e i distributori automatici di snack e bevande. Vetri in frantumi, distrutte sedie, arredi e sanitari. Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

