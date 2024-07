VIDEO | Palermo in festa per il 400° Festino di Santa Rosalia: 350 mila presenze al corteo

L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha parlato come ogni anno dal carro trionfale con parole molto dure contro la mafia: “Convertitevi”

Sono stati circa 350.000 i partecipanti al 400° Festino di Santa Rosalia, secondo i dati diffusi dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Presenti anche gli assessori comunali e regionali, primo tra tutti Pietro Cannella, assessore comunale alla Cultura e vicesindaco di Palermo. Non ha potuto vedere questa edizione del Festino targata Balich il presidente della Regione Renato Schifani, in convalescenza per un intervento, ma in sua rappresentanza c’era Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture.

L’urlo dell’arcivescovo Lorefice ai mafiosi: “Convertitevi”

L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha parlato come ogni anno dal carro trionfale con parole molto dure contro la mafia: “Convertitevi” ha urlato, ma tutto il corteo è stato scandito da momenti di riflessione ed è stato carico di emozioni. La serata si è chiusa con dei magnifici fuochi d’artificio durati un’ora.

